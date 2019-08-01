البرلمان العراقي يُسقط حصانة نائب بتهم "الفساد والابتزاز"

اربيل (كوردستان 24)- أظهرت وثيقة "سرية" وجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى القضاء وقرر فيها اسقاط حصانة أحد النواب بتهم "الفساد والابتزاز".

وقرر الحلبوسي رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بعد طلب من احدى محاكم النزاهة تمهيداً لمحاكمته في قضية "ابتزاز" مالك احدى الشركات التجارية.

وينتمي طلال الزوبعي الى تحالف القرار السني، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في الدورة السابقة.

وجاء في كتابة "رفع الحصانة" الذي وجهه الحبلوسي للقضاء أن البرلمان تلقى شكاوى "فساد" ضد الزوبعي عندما كان رئسياً للجنة النزاهة.

ورفع الحصانة لا يعني اسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي.

ولم يتسن على الفور الوصول الى الزوبعي للتعليق. وينتمي تحالف القرار الى كتلة الإصلاح التي تضم سائرون بقيادة مقتدى الصدر.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها رفع الحصانة عن نائب في البرلمان العراقي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي اجريت في 12 أيار مايو 2018.