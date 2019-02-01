بعد صالح.. الحلبوسي يزور اربيل غداً

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر حكومي مطلع الثلاثاء إن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي سيبدأ يوم الاربعاء زيارة الى اربيل للقاء هيئة الرئاسة في برلمان اقليم كوردستان ولقاء عدد من كبار المسؤولين الكورد.

وتأتي الزيارة بعد اخرى سيقوم بها في وقت لاحق من اليوم الرئيس العراقي برهم صالح للقاء قادة اقليم كوردستان وبحث جملة من القضايا.

وقال المصدر الحكومي لكوردستان 24 إن الحلبوسي سيزور عاصمة الإقليم اولاً، ثم الى مدينة دهوك للمشاركة في عدد من النشاطات.

وأضاف ان الحلبوسي سيلتقي في اربيل بهيئة الرئاسة في برلمان اقليم كوردستان لبحث عدد من الموضوعات. ولم يخض في التفاصيل.

وكان مصدر سياسي مطلع ابلغ كوردستان 24 بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيزور اربيل في وقت لاحق من الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين في الاقليم.

وستكون هذه ثاني زيارة لصالح الى اربيل منذ أن تولى منصبه رسمياً اواخر العام الماضي. وزار صالح اربيل خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم.

وذكر مصدر آخر أن زيارة برهم صالح ستعقب زيارة وفد حكومي اتحادي الى اقليم كوردستان لبحث ملف الموازنة والقضايا العالقة.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات عدة إنه يسعى الى بناء علاقة راسخة بين اربيل وبغداد لتجاوز تاريخ حافل بالخلافات.