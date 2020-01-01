المحكمة الاتحادية تنفي إصدارها قراراً إزاء القوات الأجنبية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين أن تكون قد أصدرت قراراً بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق.

ويأتي هذا النفي بعدما تداولت وسائل إعلام محلية تقارير أشارت الى أن دعوة مغادرة القوات الأجنبية من العراق تؤيدها المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان "لم تصدر المحكمة.. أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية من العراق".

وصوت البرلمان العراقي في الآونة الأخيرة، على قرار مكن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من دعوة القوات الأجنبية الى الخروج من العراق.

وقرار البرلمان ليس ملزماً، وقاطعه النواب الكورد ومعظم السنة وهو ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاعتباره ناقصاً ويمثل الكتل الشيعية.

واقدم البرلمان على هذا القرار في أعقاب الغارة الأمريكية التي نفذت في الثالث من الشهر الجاري وادت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.