بعد "الشيوعي".. مسلحون يمطرون مقر "الدعوة" بقنابل في البصرة

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية الاثنين بأن مسلحين مجهولين أمطروا فرعاً لحزب الدعوة الاسلامية بعدد من القنابل اليدوية في البصرة.

ونُفذ الهجوم في وقت مبكر من اليوم، بعد ساعات على آخر مماثل استهدف مقر الحزب الشيوعي في المدينة الواقعة الى اقصى الجنوب العراقي.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن فرعاً لحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي في حي الجمعيات تعرض الى هجوم بقنابل يدوية بدائية.

وذكرت مصادر أخرى أن مقر الحزب تعرض الى هجوم بخمس قنابل، غير أن اثنتين منها لم تنفجرا.

والحق الهجوم اضراراً مادية بواجهة المبنى.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان مسلحون قد هاجموا يوم الأحد، مقراً للحزب الشيوعي بعبوة ناسفة، دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية سوى بعض الاضرار المادية.