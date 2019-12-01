السعودية تبدي موقفاً من "قصف القائم" وإسرائيل تهنئ واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- قالت المملكة العربية السعودية إن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لكتائب حزب الله العراقية المدعومة من ايران، جاء رداً على "هجمات إرهابية"، في الوقت الذي بحث فيه أمير قطر مع الرئيس العراقي آخر المستجدات في اتصال هاتفي.

وقُتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله وأصيب 55 آخرون بجروح في القصف الذي شنته طائرات أمريكية يوم الأحد على موقع للجماعة في بلدة القائم الحدودية.

وتقول واشنطن إن الضربات جاءت ردا على هجمات صاروخية على قوات عسكرية يتمركز فيها أمريكيون وآخرها هجوم على قاعدة في كركوك أدى الى مقتل متعاقد مدني أمريكي.

وقالت المملكة العربية السعودية إن الهجمات التي تشنها "ميليشيات إرهابية" تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر على جهود مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله "يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي... لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".

وكانت إيران قد نددت بالقصف الصاروخي على كتائب حزب الله لكنها نفت أن يكون لها أي دور في قصف القواعد العسكرية في العراق.

كما ندد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بالقصف الأمريكي، وأدان كذلك الهجمات التي تشنها جماعات ضد المعسكرات في البلاد.

يأتي هذا بينما يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون من تحول العراق الى ساحة صراع بين حليفيه.

الى ذلك ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "بالعملية الأمريكية المهمة ضد إيران ووكلائها في المنطقة".

وقالت روسيا التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إن الضربات غير مقبولة وتأتي بنتائج عكسية، فيما نددت الحكومة السورية أيضا بالضربات الجوية.