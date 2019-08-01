وصول 131 ايزيدية مع ابنائهن الى فرنسا

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، وصول 131 امرأة ايزيدية مع اولادهن إلى تولوز في جنوب غرب فرنسا.

ويأتي هذا في إطار برنامج لاستقبال اللاجئين في هذا البلد، حيث يبلغ بذلك عدد الأسر الأيزيدية التي تستقبلها فرنسا 75 أسرة.

وأوضحت الداخلية الفرنسية أن النساء "اللواتي تضرّرن بشدّة من الأعمال الوحشية" لتنظيم "داعش" وأولادهن وصلوا من إربيل إلى مطار تولوز وسيتم "توزيعهم على أقاليم فرنسية متعدّدة" حيث ستؤمّن لهم الدولة "الحماية والأمن والتعليم والدعم الطبي- الاجتماعي".

ويأتي استقبال فرنسا لهؤلاء اللاجئين استجابة لـ"الالتزام" الذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لناديا مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، "استقبال 100 عائلة ايزيدية، من ضحايا جرائم تنظيم داعش، على الأراضي الفرنسية"، وفق الداخلية الفرنسية.