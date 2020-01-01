علاوي: لا وضوح في علاقة أربيل - بغداد بـ"دستور مفكك"

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان "لا تزال محتقنة".

وقال علاوي في مقابلة مع قناة الحدث مساء الاثنين، "إلى الآن لا يوجد وضوح في العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان، ولا توجد قوانين واضحة (بشأن) النفط والغاز".

كما أكد غياب "القوانين الواضحة" فيما يتعلق بالنفط والغاز الثروات الأخرى في العراق، مضيفاً "لا يزال الاحتقان قائماً بين كوردستان وبغداد وبقية المحافظات".

وأشار علاوي الى أن كل هذه القضايا جاءت نتيجة "دستور مفكك وضعيف كُتب على عجالة" استجابة لرغبة الإدارة الأمريكية.

وتطرق رئيس الوزراء الأسبق في مقابلته الى الاحتجاجات في العراق، وقال إن المظاهرات "قُمعت" من قبل قوى الأمن الداخلي.

وتابع "لن تخيفنا القوى الظلامية التي تسعى لإيذاء الشعب".

واتهم علاوي إيران بالتدخل في الشؤون العراقية قائلا إنها أصبحت تمتلك "اليد الطولى" في العراق.

وبعدما أشار الى أن "المخطط الإيراني يسعى لتكسير العراق"، قال علاوي "طالبت بتوحيد المليشيات تحت راية قيادة قوات مسلحة واحدة".