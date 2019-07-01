اول تعليق عراقي على زيارة مسرور بارزاني لبغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، إن زيارة الوفد الحكومي الرفيع برئاسة مسرور بارزاني الى بغداد "خطوة في الاتجاه الصحيح".

يأتي هذا بينما بدأ مسرور بارزاني برفقة وفد وزاري رفيع زيارة الى بغداد للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقبل يوم من الزيارة، اجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا مع مسرور بارزاني عبر خلاله عن امله في أن تتحد الجهود لخدمة العراق بأكمله.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

ونقل تلفزيون الاتجاه العراقي عن النائب في تحالف سائرون رعد المكصوصي قوله إن مسرور بارزاني ووفده الرفيع "خطوة صحيحة للملمة شتات العلاقات بين المركز وأربيل".

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات خاصة تلك التي تتعلق بالواردات والنفط وحصة البيشمركة والاراضي المتنازع عليها وغيرها.

وقال المكصوصي "هذه الزيارة سوف تسهم في بناء دولة مؤسساتية قائمة على القانون والدستور".

وكان مصدر سياسي مطلع قال لكوردستان 24 إن زيارة الوفد الكوردي تهدف لإبداء حسن النوايا للعمل على ارضية لعقد للقاءات اخرى بشأن الخلافات الثنائية.

إلا أن المكصوصي قال إن "الزيارة تهدف الى التفاهم من أجل تسليم كوردستان ما بذمتها من أموال، لكي يتم بعدها تسليم الإقليم حصته الكاملة من الموازنة".

وسبق أن قال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن زيارة الوفد الكوردي تأتي لاثبات ان اربيل تريد حسم خلافتها ودياً وبالحوار في وقت تشن فيه حملات اعلامية على الاقليم.

ونقل موقع شفق الاخباري عن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي أن زيارة مسرور بارزاني "بهذا التوقيت مهمة خصوصا مع تعميق الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، منذ فترات طويلة".

وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني الى بغداد، وتأتي بعد اقل من اسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز يوليو الجاري.