مقتل مسؤول وحدات مقاومة سنجار بالقصف التركي

أربيل (كوردستان 24)- قُتل المسؤول العام لوحدات مقاومة سنجار بالقصف الجوي التركي الذي استهدف اليوم الاربعاء مقارا لوحداته في ناحية سنوني.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان 24 فإن خلف بابير مراد سعدون المعروف بسردشت سنجاري مسؤول تلك الوحدات قتل بالضربات الجوية التركية.

وتفيد المعلومات ذاتها بأن ايمن سنجاري، وهو أخ لسردشت قُتل معه بذلك القصف.

وشنت المقاتلات الحربية التركية في وقت سابق من اليوم ضربات جوية استهدفت بها مقارا لوحدات مقاومة سنجار شمال غرب مدينة الموصل.

و وفق المعلومات الاولية فإن 8 اشخاص على الاقل قتلوا فيما اصيب آخرون بقصف شنته المقاتلات الحربية التركية استهدف مقار تلك الوحدات في مجمع دوكري التابع لناحية سنوني في قضاء سنجار.