السجن 15 عاما لإندونيسية منتمية لداعش تسللت للعراق

اربيل (كوردستان 24)- حكمت محكمة عراقية، اليوم الاربعاء، بالسجن 15 عاما لمتهمة اندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم داعش، حيث تسللت الى الأراضي العراقية من سوريا.

وافاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها".

واشار البيان الى ان "المدانة التي تحمل الجنسية الاندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف الدولي ودخلت الاراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا الى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".

وبحسب البيان فإن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

سوار احمد