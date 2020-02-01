عبد المهدي يجتمع مع علاوي ويعلن الاستعداد لتسليم الملفات الى الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، دعمه لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي معربا عن استعداده لتسليم الملفات للفريق الحكومي الجديد.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال زيارة اجراها عبد المهدي لعلاوي للتباحث لإنجاز "عملية انتقال سلس للسلطة تراعى فيه الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، ولدعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع وتنفيذ منهاجها الوزاري" وفق ما افاد بيان.

وأكد عبد المهدي على تقديمه الدعم الكامل لعلاوي خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة والتعاون التام لضمان انطلاقتها بقوة وتعزيز التبادل السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية، بما في ذلك التوقف عن الدخول في التزامات أساسية داخليا وخارجيا.

وقال عبد المهدي انه اعتباراً من اليوم سيتوقف عن اي لقاء او قرار مهم واستراتيجي مستحدث وغير مدرج حالياً في جدول اعماله خشية ان تؤثر هذه اللقاءات او القرارات على السياسة التي سيعلنها قريباً رئيس مجلس الوزراء المكلف.

وشدد عبد المهدي وفق البيان على اكمال الاستعدادات والبدء بتسليم الملفات الى الفريق الحكومي الجديد ليتولى قيادتها وفقا لرؤية رئيس الوزراء المكلف والمنهاج الوزاري الجديد.

سوار احمد