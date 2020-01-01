ترامب يهدد العراق بعقوبات "لا مثيل لها" ويضعه في خيارين

أربيل (كوردستان 24)- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات "لا مثيل لها" على العراق على خلفية مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.

ويأتي هذا التهديد بعد أن دعا البرلمان العراقي القوات الأمريكية والقوات الاجنبية الأخرى إلى مغادرة الأراضي العراقية في اعقاب ضربة جوية قتلت الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس فجر يوم الجمعة قرب مطار بغداد.

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وقال ترامب للصحفيين "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي".

وكان ترامب يشير فيما يبدو الى قاعدة عين الأسد التي سبق أن زارها في محافظة الانبار غربي البلاد، وتابع "لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وجرى اتخاذ قرار البرلمان في جلسة استثنائية عقدت امس بأغلبية من النواب الشيعة إذ قاطع معظم النواب من السنة والكورد هذه الجلسة الاستثنائية.

وقال ترامب إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا".

ومضى يقول "ستكون عقوبات إيران بالنسبة لها شيئاً صغيراً".

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وجاء في قرار البرلمان العراقي أن على الحكومة الالتزام بـ"إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب".

وتختلف قرارات البرلمان عن القوانين في أنها غير ملزمة للحكومة لكن من المرجح الالتزام بهذا القرار خاصة مع تأييد رئيس وزراء تصريف الأعمال لمغادرة القوات الأجنبية.

ويقول مسؤولون عراقيون إن لم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأجنبية بعد هزيمة داعش، لكن واشنطن وعواصم غربية ترى أن مخاطر التنظيم لا تزال مستمرة.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن عبد المهدي هو مجرد "رئيس وزراء مستقيل" و"يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران".