مسرور بارزاني: لن اقبل الفساد من اي شخص او اي جهة كانت

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني انه لن يقبل بالفساد من اي شخص، او اي جهة كانت، فيما اكد ان مشروع قانون الاصلاح جاهز لإرساله الى البرلمان.

وجاء حديث مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء في كلمة متلفزة نشرها على حسابه في موقع تويتر، تحدث فيها عن الإصلاح كأحد اهم اولويات كابينته الحكومية.

وقال بارزاني في كلمته ان حكومته تمكنت من تهيئة مناخ يصعب فيه ان يمارس الفاسدون فسادهم، لافتا الى انه تشكلت لجنة من كافة الاطراف المعنية لمتابعة مشروع الاصلاح.

واكد رئيس وزراء اقليم كوردستان ان مشروع الاصلاح جاهز لإرساله الى برلمان اقليم كوردستان لبحث والبت فيه.

واشار الى ان حكومته وضعت عراقيل كبيرة امام اولئك الذين يقبضون الرشى خلال عملهم في المؤسسات الحكومية.

وطمأن مسرور بارزاني مواطني اقليم كوردستان بأنه لن يتراجع عن مساعيه في القضاء على ظاهرة الفساد.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر يوم امس، إن الفساد يعد احد الأسباب المدمرة للاقتصاد، وأشار الى انه لن يقبل أن يمارسه أي فرد أو جماعة في الإقليم.

وفي خطابه الذي القاه بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، قال بارزاني إن الكثير من الإنجازات قد تحقق بالفعل بما في ذلك برنامج الإصلاح.

وقال بارزاني إن "الفساد يدمر اقتصادنا ويزعزع ثقة الناس بمنطقتنا".

وأضاف أنه في اليوم الدولي لمكافحة الفساد "أود أن أكرر رسالتي من خطاب المئة يوم: لن أقبل بالفساد من أي فرد أو جهة".

سوار احمد