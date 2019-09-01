الادارة الذاتية تفك الحظر عن عمل كوردستان 24 في مناطقها

اربيل (كوردستان 24)- رفعت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، الحظر عن عمل فضائية كوردستان 24 في مناطقها.

وجاء في بيان للادارة "بعد النظر في الشكاوى المقدمة ضد القناة... فقد أقر مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا متابعة القناة لعملها في شمال وشرق سوريا".

وصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام يوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

سوار أحمد