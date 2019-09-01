بالصور | حريق يلتهم محالا في قلب بغداد التجاري

اربيل (كوردستان 24)- شب حريق كبير صباح السبت في عدد من المحال في منطقة تعتبر الشريان التجاري لبغداد مما ادى الى الحاق اضرار هائلة.

واندلع الحريق في سوق الشورجة التي تمثل القلب التجاري لبغداد إن لم تكن للعراق بأكمله، حيث تشتهر ببيع الاغذية والألبسة والعطور والمستلزمات الحياتية الاخرى.

وقال مصدر في الدفاع المدني لكوردستان 24 إن الحريق اندلع في عمارة الضمان التي تتألف من محال تجارية عديدة مشيراً الى ان عدم سقوط اصابات.

واضاف ان الحريق، الذي نجح رجال الاطفاء باخماده "في وقت قياسي"، الحق اضرار بالغة بالممتلكات وبالادوات الموجودة في المحال.

ولم يستطع المصدر تقدير حجم الخسائر بالضبط لكنه اشار الى انها "هائلة".

وكثيرا ما تشهد سوق الشورجة حرائق مماثلة واغلبها في فصل الصيف.

ولا تعرف اسباب اندلاع الحريق بعد ولكن كثيرا ما ترجع السلطات العراقية الحرائق الى التماس الكهربائي وعدم التزام اصحاب المحال والمجمعات بضوابط السلامة والوقاية.