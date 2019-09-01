الهجرة العراقية تعيد 155 لاجئا من تركيا إلى البلاد

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاربعاء، عن اعادة 155 لاجئا عراقيا من تركيا إلى البلاد.

وافاد معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز خان في بيان ان "الوزارة مستمرة بإعادة العراقيين المتواجدين في دول المهجر وخاصة من تركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية".

وبين ان العائدين كانوا متواجدين في محافظات انقرة، سامسون وجروم التركية، حيث دخلوا البلاد عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

واكد نوروز ان "العودة نظمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا ووزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد.

وقامت وزارة الهجرة والمهجرين في أوقات سابقة بإعادة الآلاف من اللاجئين العراقيين من تركيا، فيما أكدت استمرار برنامج العودة الطوعية لإعادة كافة العراقيين الراغبين بالعودة الى مناطقهم.

سوار أحمد