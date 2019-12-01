الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: لسنا نادمين على تأييد استفتاء الاستقلال

أربيل (كوردستان 24)- اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، ان الاتحاد ليس نادما على تاييد استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد في اقليم كوردستان عام 2017.

واجرى الكورد استفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن العراق في 25 ايلول سبتمبر 2017، والذي نال الاغلبية الساحقة من الاصوات في خطوة خلقت ردود افعال غاضبة من بغداد.

وجاء ذلك في كلمة القاها بهاء الدين خلال أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد الاسلامي الكوردستاني الذي بدأ اليوم السبت، في مدينة أربيل بمشاركة 900 عضو ليستمر على مدار يومين متتالين.