الفياض: للقضية الكوردية اهمية كبيرة في الشرق الاوسط

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، ان لحل القضية الكوردية في الشرق الاوسط اهمية كبيرة.

وجاء حديث الفياض على هامش مشاركته في اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) والذي ينعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وقال الفياض ان "القضية الكوردية واحدة من اكبر القضايا في الشرق الاوسط واحدى اسباب عدم الاستقرار في المنطقة".

وتابع ان "تشكيل الكابينة الحكومية العراقية فرصة جديدة لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وتطوير العلاقات بينهما".

واكد الفياض على ضرورة وجود خارطة طريق لحل المشاكل بين الطرفين واستنادا على الدستور العراقي".

واضاف "نحن نسلك الطريق الصحيح من اجل وضع الحلول للخلافات ورئيس الوزراء العراقي لديه الرغبة الجدية في حل المشاكل".

واكد الفياض ان "اقليم كوردستان بامكانه ان يلعب دورا مهما في حل مشاكل العراق وينبغي ان نجسد جميعا شراكة حقيقية في العراق وعند تعديل الدستور ينبغي ان يتم مراعاة حقوق كافة الاطراف".

وقال الفياض "كما يعاني اقليم كوردستان من مشاكل داخلية كذلك المناطق العراقية الاخرى لديه مشاكل داخلية والصراع الامريكي الايراني احد هذه المشاكل".

ولفت الفياض الى سبب المشكلة لا يكمن في الدستور بحد ذاته، بل ينبغي التركيز على ايلاء الاهتمام اكثر بالدستور وتطبيقه.

واشار الى ان التجاوز على المؤسسات الشرعية العراقية سيؤدي الى تدهور الاوضاع العراقية كما حدث في سوريا.

وانطلقت في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك صباح الثلاثاء أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط).

ويحضر المنتدى العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمنية في اقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

سوار احمد