بارزاني يعلن دعمه لرئيس حكومة كوردستان ويجتمع بالسبهان

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني دعمه لاختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة كوردستان المقبلة فيما استقبل وزير الدولة السعودي سامر السبهان.
وكتب بارزاني في صفحته على موقع تويتر "من أجل اقليم كوردستان أكثر تطورا وازدهارا، أعلن دعمي الكامل لمسرور بارزاني كرئيس جديد لحكومة الاقليم".
وصوت برلمان اقليم كوردستان وبأغلبية أصوات الحاضرين اليوم الثلاثاء على انتخاب مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.
وحصل مسرور بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان التي بثتها كوردستان 24 على الهواء مباشرة.
وجاء الانتخاب بعد يوم من أداء رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني اليمين ليتولى بذلك منصب رئاسة الاقليم الذي ظل شاغراً منذ عام 2017.
الى ذلك استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط ، سامر السبهان.
وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية وآخر التطورات السياسية في المنطقة.
سوار أحمد
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