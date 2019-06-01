بارزاني يعلن دعمه لرئيس حكومة كوردستان ويجتمع بالسبهان

وجاء الانتخاب بعد يوم من أداء رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني اليمين ليتولى بذلك منصب رئاسة الاقليم الذي ظل شاغراً منذ عام 2017.

الى ذلك استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط ، سامر السبهان.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

سوار أحمد