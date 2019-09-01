الخارجية الروسية تعلق بشأن حظر "كوردستان 24" في روج افا

اربيل (كوردستان 24)- دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا الى رفع الحظر عن عمل فضائية كوردستان 24 في مناطق الادارة.

وقالت زاخاروفا، اليوم الاربعاء،في مؤتمر صحفي "ينبغي ان تحصل كوردستان 24 على حق العمل الاعلامي في شمال سوريا".

واكدت زاخاروفا انه سيكون هناك موقف مفصل حول حظر عمل مؤسسة كوردستان 24 في مناطق الادارة الذاتية بعد اخذ المعلومات الكافية حول ملف اغلاق مكتب كوردستان 24.

ونددت عدة منظمات حقوقية ومدنية بينها منظمة "مراسلون بلا حدود" بحظر عمل فضائية كوردستان 24 في غرب كوردستان "شمال سوريا" فيما طالبت مسؤوليها باطلاق حرية الصحافة وحرية التعبير.

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام يوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها دون اي سبب مبرر وباءت كافة محاولات ادارة المؤسسة للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.

سوار أحمد