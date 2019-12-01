القنصلية الامريكية باربيل توجه تهنئة بيوم علم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجهت القنصلية الامريكية العامة في اربيل، اليوم الثلاثاء، تهنئة بمناسبة يوم علم كوردستان.

ونشرت القنصلية منشورا على صفحتها في موقع فيسبوك "نهنئ جميع المحتفلين بهذا اليوم الخاص، يوم علم كوردستان".

واحتفل الكورد في عموم إقليم كوردستان، باليوم الوطني للعلم، وهو مناسبة يتم إحياؤها في كل عام في مدن الإقليم وفي المهجر.

ورُفع علم كوردستان في جميع مدن الإقليم لاسيما في المدارس والكليات والمؤسسات الأهلية والحكومية وجميع المقار الحزبية.

ويتكون العلم الكوردي من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأبيض وتتوسطه شمس باللون الأصفر، وهو العلم الرسمي لإقليم كوردستان.

كان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قال في رسالة بالمناسبة إن علم كوردستان يرمز إلى الكفاح من أجل السلام والحرية والتعايش.

هذا وكان برلمان كوردستان قدر اصدر قرارا في العام 2009 باعتبار يوم 17/12 من كل عام يوماً للاحتفال بعلم كوردستان.

سوار احمد