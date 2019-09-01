مجلس وزراء كوردستان يجتمع للمناقشة حول عدد من القضايا

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني لمناقشة عدد من الملفات.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان الاجتماع عقد برئاسة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

واشار المصدر الى ان الاجتماع سيتناول عددا من القضايا اهمها الوضع الداخلي لاقليم كوردستان، والعلاقات بين اربيل وبغداد وزيارة الوفد العراقي الى الاقليم.

ووصل امس الثلاثاء وفد عراقي برئاسة الرئيس العراقي برهم صالح ووزير المالية فؤاد حسين الى اربيل للقاء قادة اقليم كوردستان والتباحث حول عدد من القضايا العالقة.

سوار احمد