"بارزاني الخيرية" ترسل سابع قوافلها الإغاثية الى "واشوكاني"

أربيل (كوردستان 24)- أوصلت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الثلاثاء سابع قوافلها الإغاثية الى مخيم للنازحين في روجافا بشمال شرق سوريا.

ويقطن في مخيم واشوكاني، الذي يقع بين بلدة تل تمر والحسكة، أكثر من ألف أسرة نازحة من المناطق الحدودية بعد فرارهم من الهجوم التركي.

واشتملت المساعدات الإغاثية على أغذية مختلفة ومستلزمات تتعلق بفصل الشتاء من مدافئ، وأسطوانات غاز وبطانيات وغيرها.