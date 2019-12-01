بالفيديو | مسرور بارزاني يجتمع مع مبعوث ترامب لبحث جملة قضايا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه السبت مع مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري لبحث جملة قضايا تتركز في معظمها على استمرار التنسيق والتعاون في الحرب ضد فلول تنظيم داعش.

وحضر الاجتماع وزير البيشمركة شورش إسماعيل ووزير الداخلية ريبر احمد وعدد آخر من المسؤولين الكورد، فضلاً قادة عسكريين ومسؤولين أمريكيين.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الاجتماع سيبحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا لاسيما فيما يتصل بملف الحرب ضد الإرهاب.