بالفيديو | مسرور بارزاني يجتمع مع مبعوث ترامب لبحث جملة قضايا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه السبت مع مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري لبحث جملة قضايا تتركز في معظمها على استمرار التنسيق والتعاون في الحرب ضد فلول تنظيم داعش.
وحضر الاجتماع وزير البيشمركة شورش إسماعيل ووزير الداخلية ريبر احمد وعدد آخر من المسؤولين الكورد، فضلاً قادة عسكريين ومسؤولين أمريكيين.
ويقول مراسل كوردستان 24 إن الاجتماع سيبحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا لاسيما فيما يتصل بملف الحرب ضد الإرهاب.
واجتمع جيفري قبل ذلك مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وأجرى معه مباحثات بشأن مختلف القضايا ومنها سبل التصدي لداعش.
ويقول القادة الكورد إن تنظيم داعش لم ينته وأن العوامل التي أدت لظهوره لا تزال قائمة في المنطقة. وجاء ذلك بعد سلسلة هجمات في عدة مناطق من العراق.
ووصل جيفري الى إقليم كوردستان اليوم بعدما أجرى سلسلة مباحثات في بغداد قبل يومين لمناقشة آخر مستجدات الحرب ضد تنظيم داعش.
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