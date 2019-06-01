الإدارة الذاتية تلتقي المبعوث الأممي بيدرسون في اوسلو

اربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام مقربة من الادارة الذاتية بشمال سوريا، الخميس، ان وفدا من الادارة التقى بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت وكالة هاوار ان وفدا تابعا لها التقى مع المبعوث الأممي بيدرسون، في العاصمة النرويجية أوسلو".

وجرى اللقاء خلال اليومين الماضيين ضمن الدورة 17 لمنتدى أوسلو وبرعاية وزارة الخارجية النرويجية ومركز "الحوار الإنساني" بحضور شخصيات بارزة ووسطاء الصراعات في العالم والعديد من صناع القرار.

وتباحث الجانبان الحل السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في العملية وذلك ضمن مساعي الكورد للمشاركة في العملية السياسية في البلاد.

والى جانب بيدرسون حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، ووزيرة الخارجية النروجية، إينى ماري إريكسيثن سورايدي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي، بريت ماكغورك.

ويأتي هذا بعد اشهر من اعلان قوات سوريا الديمقراطية القضاء على تنظيم داعش في اخر معقل له في الباغوز بريف دير الزور.

وزارت وفود عربية واجنبية منها سويدية وفرنسية ونرويجية وامريكية مناطق الادارة الذاتية خلال الاسابيع الاخيرة.

وتسيطر الادارة الذاتية على مساحات واسعة من شمال وشمال شرق سوريا وصرحت مرارا بأن اقصاءها من اي حل سياسي سيؤدي الى فشل العملية السياسية، مؤكدين انهم غير ملزمين بنتائج عملية ليسوا طرفا فيها.

سوار أحمد