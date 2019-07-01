مسرور بارزاني يجدد لفرنسا تمسكه بخارطة سلام في سوريا

اربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني تمسكه بضرورة ضمان حقوق كافة المكونات السورية وإشراكها في إدارة البلاد.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني لمبعوث الرئيس الفرنسي الى سوريا فرانسوا سينيمو والوفد المرافق في اربيل.

وشدد بارزاني على ضرورة ضمان حقوق كافة المكونات في سوريا وإشراك مجمل القوى الوطنية في المحادثات والمحافل الدولية التي ستنعقد مستقبلا بشأن تحديد مصير البلاد.

ولطالما اشار مسرور بارزاني خلال لقاءاته مع المسؤولين الغربيين الى أهمية التوصل الى حل سياسي شامل في سوريا يضمن حقوق كافة المكونات وخصوصا الشعب الكوردي في سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم وفرنسا ومناقشة آخر التطورات في كوردستان والعراق والمنطقة عموما.

وسلط بارزاني الضوء على آخر خطوات التشكيلة الحكومية والمحادثات بين اربيل وبغداد فيما شدد الجانبان على اهمية حل كافة الخلافات العالقة بين الحكومة الاقليمية والاتحادية عبر الحوار واستنادا للدستور العراقي.

واكد المسؤول الفرنسي على استعداد بلاده لدعم اقليم كوردستان ومساعدته في مسيرته نحو التطور والازدهار.

سوار أحمد