العراق

وزارة الهجرة تعلن عن عودة 4325 نازحا الى مناطقهم الاصلية

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
الهجرة تعلن عودة 4325 نازحا الى مناطقهم الاصلية
تقول وزارة الهجرة انها تعمل على اعادة كافة النازحين لمناطقهم
وزارة الهجرة والمهجرين النازحين صلاح الدين

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاربعاء عن عودة  4 آلاف و 325 نازحا من مجمع بمحافظة صلاح الدين الى مناطق سكناهم الاصلية.

وافاد مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان "4 آلاف و 325 نازحا من مجمع القادسية للنازحين بمحافظة صلاح الدين عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية في مناطق الصينية وبيجي والشرقاط وقضاء الحضر التابع الى محافظة نينوى  بشكل طوعي" .

واوضح جهاكير ان الغالبية العظمى من هؤلاء العائدين عادوا الى ناحية الصينية ويليها قضاء بيجي ثم الشرقاط وبعده قضاء الحضر  .

واكد جهاكير أن "الايام القادمة ستشهد إعادة وجبات أخرى من العوائل النازحة خصوصا ساكني المخيمات".

واشار الى ان البرنامج الحكومي يؤكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة، واعادة العوائل النازحة الى مناطقها الاصلية باسرع وقت ممكن .

سوار أحمد

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