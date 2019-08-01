اربعة نصائح "اخوية" يوجهها الصدر لعبد المهدي

اربيل (كوردستان 24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، اربعة نصائح "اخوية" لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وكتب الصدر على موقعه في تويتر "امور مهمة اوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة اخوية ينتفع بها في عمله وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معا وإنا له من الناصحين".

وشدد الصدر في النقطة الاولى على الاستقلالية التامة وعدم الميل لطرف دون الآخر.

كما حث الصدر عادل عبد المهدي على تفعيل الخدمات مشيرا الى ان الشعب العراقي قد تضرر كثيرا.

واشار الصدر الى انه لم يجد تقدما في ملف مكافحة الفساد فيما وجه رئيس الوزراء الى الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية.