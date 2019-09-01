اربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، 11 أيلول (سبتمبر) 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

في بداية الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والكتل الكوردستانية والذي عُقد في الثامن من الشهر الجاري في اربيل.

وتقرر في الاجتماع، بحسب ما اورد بيان حكومي، بأن يقوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بزيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم.

وفي الاجتماع أيضاً، تم الاتفاق على أن يعقد وفد من حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً مع برلمان الإقليم يوم غد الخميس (12 أيلول الجاري) لبحث آخر المستجدات في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، عرض وزير التخطيط بإقليم كوردستان تقريراً بشأن مشروع التعداد السكاني المزمع إجراؤه في العراق عام 2020، إذ سلط الوزير الضوء على جوانب المشروع واستعدادات إقليم كوردستان في هذا المجال، وعلى ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لتقييم مشروع التعداد السكاني مع أهمية الأخذ بملاحظات إقليم كوردستان حول المكونات الدينية والقومية في الإقليم، والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارته (المناطق المتنازع عليها).