الفياض يعلن الغاء مديرية التعبئة ومكاتب الحشد في المحافظات

اربيل (كوردستان 24)- اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، الغاء مديرية التعبئة و مكاتب الحشد الشعبي في المحافظات تنفيذا للأمر الديواني الذي اصدره رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي عقد ببغداد ان "هيئة الحشد الشعبي انجزت هيكلية منسجمة مع الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي".

وفي مطلع الشهر الجاري، اصدر عبد المهدي مرسوماً بتنظيم عمل قوات الحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية.

وتابع الفياض ان "الامر الديواني هو دعم لقوات الحشد الشعبي، ونحتاج الى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس".

ويأمر المرسوم فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من تموز يوليو الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.

واكد الفياض على إلغاء مديرية التعبئة و مكاتب الحشد الشعبي في المحافظات مشيرا الى ان الهيئة حددت المناصب التي يتقلدها منتسبو الحشد وآلية منح الرتب حسب الاستحقاق ووفق قانون الخدمة.

واشار الفياض الى انه تمت معالجة جميع مشاكل منتسبي الحشد السابقين والذين ادعوا انتسابهم اليه، كما تم تحديد معسكرات الحشد الشعبي واماكن اقامة المقاتلين.

وهذه الآلية هي جزء من رسالة أُرسلت للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي امتثالا لتوجيهاته وفق ما افاد الفياض.

سوار احمد