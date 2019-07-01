ايران تفرج عن 11 راعيا اعتقلتهم داخل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع، اليوم الاحد، ان السلطات الإيرانية اطلقت سراح 11 راع كوردي تم اعتقالهم بعد جهود من قبل حكومة اقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 تيفور محمد ان "حكومة كوردستان تواصلت مع المسؤولين الايرانيين للافراج عن الرعاة وإعادة أغنامهم لهم".

وقال قائمقام جومان احمد قادر لكوردستان24 في وقت سابق ان "مساعي المسؤولين في كوردستان مستمرة مع سلطات الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل اطلاق سراع الرعاة المحتجزين".

وكانت قوات ايرانية قد توغلت داخل ناحية حاجي عمران في اقليم كوردستان واعتقلت عددا من الرعاة وصادرت أكثر من 400 رأس من اغنامهم.