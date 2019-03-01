وزير الصحة العراقي يستقيل لمرة ثانية "لا رجعة عنها"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان، عن استقالته لأسباب عديدة، ومنها مساعي خصومه لعرقلة تطوير عمل وزارته.

وسبق أن قدم العلوان استقالته في آذار مارس 2019 بسبب ما وصفها بـ"الضغوط التجاوزات" في عمله، إلا أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفض استقالته.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن العلوان قدم هذه المرة "استقالته إلى دولة رئيس الوزراء اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 أيلول 2019".

وذكر العلوان في رسالة مطولة أنه على الرغم من "التغيير الايجابي" في وزارته، إلا أن المتضررين بالإدارة الشفافة "لجأوا الى التشهير" في وسائل الاعلام والإنترنت.

وتابع "من المحزن اننا لا نزال نتعرض لطيف واسع من... الابتزاز والتضليل الإعلامي بهدف الاساءة وتشويه الحقائق والتي وصلت حداً يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح".

وأضاف "يؤسفني، اشد الأسف، أن اصل الى قناعة راسخة بعدم امكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف"، مشيرا الى ان هذه الاستقالة لا رجعة عنها.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة عبد المهدي جملة تحديات.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزيراً. ولا تزال وزارة التربية شاغرة بسبب نزاع القوى السياسية حول اسماء المرشحين منذ اواخر عام 2018.