بحارة أمريكيون يخوضون "تدريب الإصابات الجماعية" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن قيام بحارة أمريكيين بأجراء تدريبات عن حالات الإصابات الجماعية في أربيل.

وقال التحالف الدولي في بيان إن البحارة الأمريكيين، الذين تم نشرهم من مستشفى البحرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، قاموا بإجراء تدريب على حالات الإصابات الجماعية في قاعدة أربيل الجوية في إقليم كوردستان العراق في 16 من الشهر الجاري.

U.S. Sailors deployed from Naval Hospital Jacksonville, conducted a mass casualty training exercise at Erbil Air Base in the Kurdistan Region of Iraq. The exercise was held to test medical personnel’s readiness and find areas to improve during a mass casualty event.@USNavy pic.twitter.com/oF1wNV0eIR