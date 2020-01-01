کوردستان

بحارة أمريكيون يخوضون "تدريب الإصابات الجماعية" في أربيل

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بحارة أمريكيون يخوضون "تدريب الإصابات الجماعية" في أربيل
تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف عسكري منتشرين في قواعد موزعة في عدد من المحافظات العراقية وإقليم كوردستان – صورة: التحالف الدولي
العراق كوردستان التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن قيام بحارة أمريكيين بأجراء تدريبات عن  حالات الإصابات الجماعية في أربيل.

وقال التحالف الدولي في بيان إن البحارة الأمريكيين، الذين تم نشرهم من مستشفى البحرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، قاموا بإجراء تدريب على حالات الإصابات الجماعية في قاعدة أربيل الجوية في إقليم كوردستان العراق في 16 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه خلال العملية "إجراء التمرين لاختبار مدى جاهزية واستعداد العاملين في المجال الطبي وإيجاد نقاط الضعف التي تحتاج الى تحسين خلال الأحداث التي تتضمن خسائر جماعية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وتحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف عسكري منتشرين في قواعد موزعة في عدد من المحافظات العراقية وإقليم كوردستان.

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