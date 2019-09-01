كوردستان تسجل ملاحظات حول الاحصاء السكاني وترفض تسييسه

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الاقليم لديه ملاحظات حول التعداد السكاني، معربا في القوت نفسه عن الرغبة في عدم تسييس عملية الاحصاء.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال مسرور بارزاني لوزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي في اربيل.

وتباحث الجانبان جملة من الملفات في الاجتماع اهمها التعداد السكاني المزمع إجراؤه في العراق عام 2020.

وقال بارزاني ان "التعداد السكاني خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، وهو وسيلة مساعدة جداً في التخطيط، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن أمله بأن لا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات.

من جهة اخرى أشاد وزير التخطيط العراقي بتجربة إقليم كوردستان، وقال "نقدر تجربة إقليم كوردستان، وهي تجربة ناجحة وراسخة".

وأضاف: "هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق".

واكد بارزاني ان حكومة الإقليم أبدت استعدادها وحسن نيتها لحسم الخلافات بموجب الدستور، آملا أن تبدأ حقبة ايجابية جديدة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بالشكل الذي يراعي الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق.

سوار أحمد