برلمان كوردستان يمدد فصله التشريعي ويؤجل العطلة الصيفية 15 يوما

اربيل (كوردستان 24)- صوت برلمان إقليم كوردستان، اليوم الأحد، على تمديد فصله التشريعي وتأجيل العطلة الصيفية 15 يوما.

وصوت 84 من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة لصالح تمديد الفصل التشريعي حتى 12 من شهر تموز يوليو وسط مقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة البرلمانية.

واستند تمديد الدورة الربيعية للسنة الأولى في الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان على الفقرة الرابعة من المادة السابعة للنظام الداخلي للبرلمان.

وياتي التمديد من اجل التصويت على حكومة رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني الذي تمت تسميته في 11 من شهر حزيران الجاري.

وينبغي أن يقدم مسرور بارزاني اسماء مرشحيه للوزارات خلال مدة 30 يوما من بدء تكليفه.

سوار احمد