"الحرة" تعتذر لرئيس حكومة كوردستان عن "خطأ غير مقصود"

أربيل (كوردستان 24)- نشر الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأمريكية مؤخراً، توضيحاً أعرب فيه عن أسفه بعدما أورد عن طريق الخطأ اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أحد تقاريره.

وقالت قناة الحرة في بيان اعتذار جاء فيه أن موقعها "نقل في 19 (تشرين الثاني) نوفمبر الجاري، تقريرا نشرته مجلة (Variety) الأمريكية في 11 من الشهر نفسه، أورد فيه، عن طريق الخطأ، معلومات غير دقيقة ربطت بين رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وصفقة عقارات في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية".

وأضاف "رغم أن (Variety) لم تذكر اسمه في صفقة بيفرلي هيلز، فإن موقع (الحرة)، وعن طريق الخطأ، أورد اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق".

وتابع "إذ يؤكد موقع (الحرة) التزامه التام بالحفاظ على أعلى المعايير الصحفية، فإنه يعرب عن أسفه لهذا الخطأ غير المقصود وعمد إلى حذف التقرير الخاص بالصفقة".