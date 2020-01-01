رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الألماني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء ١٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الألماني فيليب اكرمان.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، تباحث الجانبان في آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة.

وتم التركيز على أهمية استمرار المساعدة والتنسيق مع إقليم كوردستان وبالأخص في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتهديدات داعش.

وناقش اللقاء كذلك جهود إقليم كوردستان لتهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز علاقاته مع الحكومة الاتحادية بما يشمل حل المشاكل العالقة بموجب الدستور.