مقتل واصابة اشخاص بانفجار وسط عفرين

اربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، ان انفجار وقع اليوم وسط مدينة عفرين بشمال سوريا والتي تسيطر عليها فصائل معارضة مدعومة من تركيا.

وقال المرصد ان دراجة نارية مفخخة انفجرت في حي المحمودية وسط مدينة عفرين واسفرت عن مقتل طفل واصابة 9 آخرين بجراح.

وقالت وكالة الاناضول ان مدنيا قتل وأصيب 16 آخرون في تفجير بمدينة عفرين.

وبحسب الوكالة فإن الفصائل المسيطرة على المنطقة فرضت طوقا امنية على مكان الانفجار.

ولم تتبنى اية جهة مسؤوليتها عن الانفجار لحد الان.

سوار أحمد