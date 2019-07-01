اعتقال عصابة بينهم امرأة تستقطب الشباب للعمل مع داعش بالعراق

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت اجهزة الأمن العراقية، اليوم الأحد،امرأة وعنصرين من تنظيم داعش، يعملون على استقطاب الشباب للعمل مع التنظيم المتشدد في شرق العراق بمحاذاة إيران.

وافادت خلية الاعلام الامني في بيان أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ينتمون لتنظيم داعش، في محافظة ديالى.

وبحسب البيان فإن "المرأة والعنصرين الآخرين، كانوا يحاولون كسب الشباب، وخداعهم للعمل مع العصابات الإرهابية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للأفكار والأعمال الإجرامية".

ونوهت الخلية إلى أنه "تم التوصل إلى الإرهابيين بينهم المرأة، وفقاً لمعلومات دقيقة من خلال المتابعة، والتحري لمديرية استخبارات ديالى، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم".

وتستمر الاجهزة العراقية بملاحقة فلول داعش عبر عمليات التفتيش والتطهير رغم ان العراق اعلن النصر النهائي على التنظيم في 2017.

سوار أحمد