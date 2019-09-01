بغداد وأنقرة توقعان مذكرة لاسترداد عشرات القطع الأثرية

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية السبت إنها وقعت مع الجانب التركي مذكرة تفاهم لاسترداد 80 قطعة أثريّة كانت قد هربت من البلاد قبل نحو عقد.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية الى استرجاع 15 الف قطعة أثرية هربت قبل سنوات عدة الى الولايات المتحدة.

وتعرضت المتاحف العراقية الى السرقة والنهب في اعقاب سقوط النظام السابق عام 2003. وتم تهريب آلاف القطع الاثرية الى الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف في بيان إن المذكرة تهدف لاسترداد 80 قطعة أثريّة "كانت قد اُخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة".

وأضاف أن السلطات التركية ضبطت تلك القطع الأثرية عام عام 2008.

وتابع "ستشهد الأيّام المقبلة اعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـيّة، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركيّة".

ولم يخض الصحاف في تفاصيل تلك القطع الأثرية.