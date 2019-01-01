مقاتلو المعارضة يهاجمون مناطق تحت سيطرة الأسد في حلب

أربيل (كوردستان 24)- شن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة السبت هجوماً على مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية شمال شرقي حلب، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والهجوم الذي شنته المعارضة، التي تدعمها تركيا، يفتح جبهة جديدة ضد الجيش السوري الذي حقق تقدما كبيراً في إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي.

وتركز الهجوم على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها منذ 2017.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة أن مقاتليها استولوا على ثلاث قرى حتى الآن.

ووصف المرصد السوري الذي يراقب الحرب الهجوم بأنه عنيف و"تنفذه الفصائل الموالية لأنقرة".

وحقق الجيش السوري تقدماً سريعاً في إدلب في الأسبوع الماضي حيث سيطر على بلدة معرة النعمان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي مدينة الباب.

ولا تزال إدلب والمنطقة الواقعة شمالي حلب جزءاً من آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا حيث استردت قوات الحكومة معظم الأراضي كانت بقبضة معارضيه.