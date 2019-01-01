عشرات المسيحيين يسبحون لالتقاط صليب من مياه باردة باسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- لم يمنع الطقس البارد والهواء القوي والامطار الغزيرة عشرات المسيحيين من المشاركة في طقس ديني سنوي في مدينة اسطنبول التركية.

وينبغي على من يود المشاركة في هذا الطقس الديني الذي يتم احياؤه سنويا أن يسبح في المياه الباردة لالتقاط صليب يتم رميه في المياه.

وتطوع عشرات المسيحيين في مدينة اسطنبول في تركيا، بالمشاركة في السباحة بحضور رجال دين مسيحيين.

وتمكن نيكولاو سوليسة من التقاط الصليب وتقبيله قبل منافسيه.

وقال سوليسة لكوردستان 24 انه سيستمر في المشاركة في هذا الطقس طالما لديه القدرة الجسدية.

تحرير سوار احمد