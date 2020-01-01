كوردستان تشارك في اجتماع لرابطة العالم الإسلامي بمكة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي والمنعقد بمكة المكرمة.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من القيادات العلمية والمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي وخارجه.

ومن بين المشاركين رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان الدكتور عبد الله ويسي.

كما كان في طليعة المشاركين مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وأمين عام الرابطة الدكتور محمد عبد الكريم العيسى.

ويشار في الاجتماع ايضاً الشيخ العلامة عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد العبادي أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء المغرب، الدكتور شوقي علام مفتي مصر بالإضافة إلى الأعضاء.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا الإسلامية الراهنة وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.