العراق يشن حملة على "منابع الارهاب" عند الحدود مع السعودية

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فجر الاثنين عن انطلاق عملية عسكرية لـ"تجفيف منابع الارهاب" في المناطق الصحراوية الواقعة ما بين الانبار والنجف لغاية الحدود مع السعودية.

وهذه أحدث حملة عسكرية يشنها العراق من بين اربع حملات اخرى بدأت في الانبار وشمال بغداد ثم في مناطق نائية في ديالى ونينوى.

وباتت العملية العسكرية التي اُطلق عليها "ارادة النصر" تنفذ بشكل شبه اسبوعي وعلى مراحل لملاحقة الخلايا النائمة التي تحاول اعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات في البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "انطلقت على بركة الله المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر اليوم الاثنين في صحراء الانبار جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية".

وأضافت أن القوات العراقية بمختلف صنوفها تشارك في العملية فضلاً عن الحشد الشعبي وتحت غطاء جوي من سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي.

وجاء في البيان "تهدف (الحملة) الى تجفيف منابع الارهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية ولتعزير الامن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة".

حملة امنية في ديالى

قالت الشرطة في ديالى إن القوات العراقية بدأت صباح اليوم في تنفيذ عملية امنية في ناحية مندلي لملاحقة فلول داعش الارهابية شرقي المحافظة.

وقال المتحدث باسم الشرطة غالب العطية في بيان إن الحملة تهدف الى "مداهمة وتفتيش حوض الندا وجبال قزلاقز ضمن ناحية مندلي".

وتزامنت العملية مع عمليات نفذتها قوة امنية اخرى في مناطق وبساتين شروين والدواليب ضمن ناحية المنصورية وقرى وبساتين شمال المقدادية.