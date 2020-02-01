أردوغان: على القوات السورية في إدلب الانسحاب وإلا سنطردهم

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يجب على قوات الحكومة السورية في إدلب الانسحاب إلى ما وراء خط لمواقع المراقبة التركية بنهاية الشهر الحالي وإلا فسوف تطردها القوات التركية.

كان أردوغان يتحدث بعد يومين من مقتل ثمانية عسكريين أتراك في قصف في إدلب ردت عليه تركيا.

وقال الرئيس التركي إن موقعي مراقبة تركيين الآن خلف خطوط الحكومة السورية.

وقال أردوغان امس الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفق ما نقلت قناة (سي.إن.إن ترك).

وكانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات الحكومية السورية في إدلب بعدما هز الهجوم تعاونا هشا بين أنقرة وموسكو.

وحقق الجيش السوري يوم الاثنين تقدما نوعيا في ريف إدلب، وبات على بعد كيلومترين من مدينة سراقب الاستراتيجية.

وباتت القوات السورية على بعد قرابة ثمانية كيلومترات من خطوط الدفاع الأولية عن مدينة ادلب، أكبر المدن الخارجة عن سيطرة الاسد، والتي تخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة سابقا.

سوار احمد