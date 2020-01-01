مسرور بارزاني وبومبيو يتفقان على ضرورة التهدئة وضبط النفس

أربيل (كوردستان 24)- اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة التهدئة وضبط النفس.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي لبحث آخر التطورات في العراق ولاسيما بعدما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ببغداد فجر الجمعة.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان أن مسرور بارزاني وبومبيو اجريا اتصالا هاتفيا مساء الجمعة تم خلالها "بحث التطورات الأخيرة في العراق".

وأكد الجانبان على "ضرورة تخفيف التوترات في العراق خلال ضبط النفس والحوار".