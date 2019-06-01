الإدارة الذاتية تعيد امريكيتين وستة أطفال للولايات المتحدة

اربيل (كوردستان 24)- أفاد المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية كمال عاكف بأن الإدارة أعادت امرأتين امريكيتين وستة أطفال من عوائل تابعة لتنظيم داعش الى الولايات المتحدة بناء على طلب من الحكومة الامريكية.

وقال عاكف في بيان ان "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعادت الأمريكيتين مع ستة أطفال معها بناء على التزامها بالمبادئ والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب الرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأمريكيين في العودة إلى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه".

ويتواجد الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وعوائلهم ممن يحملون جنسيات غربية في مناطق الادارة الذاتية، منذ أن اعلنت قوات سوريا الديمقراطية النصر على تنظيم داعش في 23 اذار مارس الماضي.

سوار أحمد