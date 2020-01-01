بالفيديو | جثمان سليماني يصل كرمان والمهندس الى البصرة

أربيل (كوردستان 24)- وصل جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في ضربة أمريكية يوم الجمعة إلى مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه.

وبموازاة ذلك، دخل جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الى العراق عبر معبر الشلامجة في طريقه الى البصرة.

وقُتل الرجلان في غارة نفذتها أمريكا على سيارتهما بينما كانا في طريقهما الى بغداد عبر مطار العاصمة الدولي فجر يوم الجمعة الماضي.