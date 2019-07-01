بابا شيخ لمسرور بارزاني: انتخابكم سيرسم خارطة مستقبل جديد لشعبنا

اربيل (كوردستان 24)- قال المرجع الديني الأعلى للإيزيديين بابا شيخ خرتوز حاجي إسماعيل ان انتخاب مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان سيرسم خارطة مستقبل جديد لشعب كوردستان.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بابا شيخ لبارزاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وجاء في الرسالة "نحن على ثقة تامة أن انتخابكم رئيساً لحكومة إقليم كوردستان والتشكيلة الوزارية الجديدة سوف يرسم خارطة مستقبل جديد واعد لشعبنا العظيم".

وتابع بابا شيخ في رسالته ان "وجود سيادتكم على رأس الحكومة هو الأمل المشرق والخيمة الحاضنة لجميع أبناء الإقليم وبكل مكوناته الدينية والقومية ومن ضمنهم المكون الإيزيدي".

ومنح برلمان اقليم كوردستان الاسبوع الماضي، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة اصلاحية جديدة للإقليم.

سوار احمد