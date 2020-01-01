المرصد السوري يعلن حصيلة أولية لقتلى "غارة البوكمال"

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بمقتل ثمانية من عناصر الحشد الشعبي في الغارة المجهولة التي استهدف مواقع لجماعات مدعومة من ايران شرق سوريا.

وتعرضت مواقع للحشد الشعبي وفصائل على صلة أخرى بالحرس الثوري الى قصف جوي في وقت مبكر من صباح اليوم في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية السورية.

وهذا أحدث قصف جوي يستهدف المنطقة بعد هجمات مماثلة على فصائل مقربة من إيران وذلك في السنوات القليلة الماضية. واُتهمت إسرائيل بشن تلك الغارات.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، الطائرة المجهولة استهدفت آليات ومستودعات أسلحة مما تسبب بانفجار كبير.

وأضاف أن ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل قتلوا في الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ببغداد قبل أسبوع.